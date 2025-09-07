Иванушки выступят перед финалом PARI Кубка России! Тополиный пух над трибунами на финале PARI Кубка России!



А все потому что «Иванушки International» выступят 7 сентября на «ВТБ-Арене».



Только представьте: потрясающий матч, любимые спортсмены и песни в исполнении культовой группы. Это будет незабываемо!



Не упустите шанс стать частью главного события осени.



