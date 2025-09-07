Главное регбийное событие осени — в Москве!
Финал турнира: пензенский «Локомотив» сразится с казанской «Стрелой-Ак Барс» в битве за титул.
Иванушки выступят перед финалом PARI Кубка России!
Тополиный пух над трибунами на финале PARI Кубка России!
А все потому что «Иванушки International» выступят 7 сентября на «ВТБ-Арене».
Только представьте: потрясающий матч, любимые спортсмены и песни в исполнении культовой группы. Это будет незабываемо!
Не упустите шанс стать частью главного события осени.
5sta Family выступит на финале PARI Кубка России
Здесь секреты не нужны, счастье в том, что вместе мы. Пропели?
Готовьтесь кричать любимые песни на «ВТБ Арене - Центральном стадионе «Динамо», ведь финал PARI Кубка вместе с нами проведут легендарные 5sta Family!
Это выступление навсегда останется в вашей памяти.
Место проведения мероприятия:
ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина
Ленинградский проспект, 36