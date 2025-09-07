Купить билет
Финал PARI Кубка России
по регби 2025

Главное регбийное событие осени — в Москве!


Финал турнира: пензенский «Локомотив» сразится с казанской «Стрелой-Ак Барс» в битве за титул.

7 сентября
14:30
ВТБ Арена —
Центральный стадион «Динамо»
им. Льва Яшина
Иванушки выступят перед финалом PARI Кубка России!
Тополиный пух над трибунами на финале PARI Кубка России!

А все потому что «Иванушки International» выступят 7 сентября на «ВТБ-Арене».

Только представьте: потрясающий матч, любимые спортсмены и песни в исполнении культовой группы. Это будет незабываемо!

Не упустите шанс стать частью главного события осени.
5sta Family выступит на финале PARI Кубка России
Здесь секреты не нужны, счастье в том, что вместе мы. Пропели?

Готовьтесь кричать любимые песни на «ВТБ Арене - Центральном стадионе «Динамо», ведь финал PARI Кубка вместе с нами проведут легендарные 5sta Family!

Это выступление навсегда останется в вашей памяти.
Программа матча
12:30
Запуск зрителей на стадион
13:00
Начало работы предматчечевых активностей
13:30
Выход команд на разминку
14:05
Выступление группы Иванушки International
Песни: «Кукла», «Билетик в кино», «Тополиный пух»
14:28
Гимн России в исполнении коллектива «Голосята»
14:30
Начало матча
Перерыв
Выступление группы 5sta Family
Песни «Зачем», «Я буду», «Вместе мы»
16:25
Выступление коллектива «Голосята»
16:35
Награждение
О событии
7 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» состоится главный регбийный матч осени — финал PARI Кубка России по регби.

Впервые в истории финалов турнира между собой сыграют пензенский «Локомотив» и казанская «Стрела-Ак Барс».

Битва обещает быть мегаинтересной!
4K Time-lapse Clip
Посмотрите, как это было в 2024
ФИНАЛ | 14.30 | 7 сентября
локомотив х стрела-ак барс
ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. ЛЬВА яшина
Стоимость билетов от 350 до 600 рублей.
Выбирай и покупай билет тут:
Место проведения мероприятия:

ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина

Ленинградский проспект, 36


По общим вопросам:
info@rugby.ru

Аккредитация:
media@rugby.ru
